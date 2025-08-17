domingo, agosto 17, 2025
Hombre fue detenido por robo en Valencia

By Redacción Noticias24Carabobo
Funcionarios de la Delegación Municipal Valencia, realizaron la detención de Osmer Andrés García Rangel (30), en la urbanización Tacarigua, parroquia Urbana Rafael Urdaneta, municipio Valencia, estado Carabobo, por robo, informó el comisario Douglas Rico en sus redes sociales.

 

Se pudo conocer que dicho delincuente, haciendo uso de un arma de fuego, sometía a residentes y transeúntes de la dirección en mención, despojándolas de sus pertenencias con la finalidad de comercializarlos y obtener un lucro ilícito.

Tras ser detenido, se le incautó el arma de fuego utilizada; quedando a la orden del Ministerio Público.

