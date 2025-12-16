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Hombre fue encontrado muerto en un motel en Coro

By Redacción Noticias24Carabobo
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hombre sin vida en un motel

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Un hombre fue encontrado muerto en un motel en Coro, estado Falcón. En una de las habitaciones del recinto fue hallado el cadáver de Edwin Alexander Villasmil Becerra de 39 años de edad.

Villasmil Becerra de nacionalidad colombiana fue encontrado en la mañana de ayer lunes 15 de diciembre de 2025 sin vida en el lugar. Enseguida la gerencia del motel informó del hecho a los cuerpos de seguridad de esa entidad.

Encontraron a un hombre sin vida en un motel en Coro

El motel está en la parroquia La Vela, municipio Colina, las autoridades acudieron al lugar y hasta ahora se manera el caso como un presunto suicidio. En el cuarto número 27 fue encontrado el cadáver del hombre.

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En el sitio estuvieron comisiones de seguridad entre ellos, CICPC para comenzar las investigaciones del hecho.

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