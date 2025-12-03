Compartir

Un hombre fue imputado y privado de libertad en Carabobo por el delito de robo agravado además de amenazar de muerte a su vecino con un arma blanca. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en las redes sociales del Ministerio Público.

Informó el Fiscal Saab que fue detenido el ciudadano Erick López por el delito de robo agravado en el estado Carabobo. Dicho sujeto sometió a su vecino bajo amenaza de muerte, con un arma blanca (cuchillo), despojándolo de su celular.

Hombre fue imputado y privado de libertad en Carabobo

López permanece detenido en Valencia y espera ahora por el proceso judicial del Ministerio Público. Donde se espera por la pena que tendría que pagar por el delito cometido en contra de la otra persona.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas