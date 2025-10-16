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Un hombre resultó afectado por una picadura de alacrán amarillo mientras trabajaba en la zona petrolera Kariña Norte, ubicada en el sector La Viuda, municipio Independencia, al sur del estado Anzoátegui.

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El hecho ocurrió cuando Gabriel Fajardo, de 30 años, fue sorprendido por el alacrán amarillo mientras cumplía con sus funciones de trabajo, según el reporte emitido por la Brigada Hospitalaria de Polianzoátegui.

Alacrán amarillo en Anzoátegui

Fajardo fue auxiliado y trasladado por una ambulancia privada hasta la sala de emergencia del Hospital Dr. Luis Felipe Guevara Rojas de El Tigre

El paciente ingresó a las 12:05 de la madrugada de este martes 14 de octubre.

El diagnóstico médico confirmó una picadura de escorpión (alacrán). El paciente quedó bajo observación médica.

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