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Un hombre hacía un hueco para protegerse del fin del mundo y falleció, el triste hecho ocurrió en Antioquia, Colombia en el municipio San Luis. El hombre estaba cavando y ya llevaba un hoyo de gran tamaño cuando murió por un talud.

Uno de los testigos avisó a las autoridades, quienes vinieron en rescate de Arturo Enrique Aguirre García de 58 años de edad. Al sitio llegaron los bomberos pero el sujeto murió sepultado por la tierra.

El comandante de bomberos del municipio San Luis, Nilson Romero Betancur informó a Caracol Radio lo ocurrido. La familia del hombre tenía una semana buscándolo y lo habían reportado como desaparecido.

Aguirre García se encontraba en el sector conocido como La Candelaria, trabajando en su refugio, insistía que debía hacer un hueco ya que venía el fin del mundo. Una persona de la zona informó sobre el caso.

Hombre hacía un hueco para protegerse del fin del mundo

El hombre se había ido a las afueras del municipio colombiano con el objetivo de hacer el refugio. Este se encontraba solo cavando el gran hoyo, pero la tierra lo sorprendió en el lugar muriendo de manera inmediata.

Una persona dijo que Aguirre García decía que el mundo se iba a acabar y tenía que protegerse. Es por ello que insistió en dedicar horas a su proyecto, en zonas apartadas del municipio.

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Las personas se acercaron a tratar de ayudar, para ver si podían encontrar con vida a Aguirre pero la tierra terminó tapándolo en el sitio. Los bomberos hicieron lo posible por rescatarlo con vida, pero no lo lograron. El hecho conmocionó a la población.

“Alguien informa a la policía que él estaba haciendo un hueco en la parte de afuera del municipio, en las periferias, diciendo que de alguna forma el mundo se iba a acabar y que él tenía que acabar ese hueco», relató el comandante Romero al medio radial.

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