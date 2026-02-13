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Un hombre hirió a su amigo con un arma blanca en Caracas por socorrer a su esposa. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico a través de sus redes sociales. El sujeto agresor quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal El Paraíso, realizaron la detención de Maikel Enrique Sanoja Morillo (25), en la Cota 905, parroquia El Paraíso, municipio Libertador, Caracas. Por homicidio en grado de frustración.

Hombre hirió a su amigo con un arma blanca

Mediante el trabajo de investigación realizado, se pudo determinar que Sanoja, se encontraba junto a la víctima, un hombre de 35 años, ingiriendo bebidas alcohólicas. Cuando la esposa del detenido, se descompensó y su compañero de tragos, optó por ayudarla.

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Sin embargo, Maikel se molestó y se tornó agresivo contra la víctima, desenfundado un arma blanca y le propinó múltiples heridas. Siendo trasladado hacia el Hospital Clínico Universitario, donde fue evaluado quedando en hospitalización bajo supervisión médica.

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