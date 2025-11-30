Un incidente alarmante interrumpió la eucaristía de las 11 de la mañana en la Basílica del Espíritu Santo de La Grita, cuando un hombre, portando un machete, ingresó al templo y alteró la celebración religiosa.
Según la información obtenida, el individuo se dirigió al vicario durante la misa, instándolo a callar y generando momentos de tensión y conmoción entre los feligreses presentes.
Ante la situación, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para controlar la situación y proceder con las acciones correspondientes. Se desconoce el motivo de la acción del hombre.
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