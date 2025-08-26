Compartir

Un hombre implicado en el hurto de una motocicleta, fue detenido en el estado Carabobo. A través de las investigaciones realizadas por la Coordinación Contra el Hurto y Robo de Vehículos de la Delegación Municipal Mariara, se logró la identificación del individuo, quien responde al nombre de Jean Carlos Quiñones Méndez de 28 años.

El mismo junto a Darwin Gabruel Reyes Dávila, aún por detener; acudieron a un reconocido supermercado, ubicado en el municipio Guacara, estado Carabobo, donde violentaron la seguridad de un vehículo tipo moto, para apoderarse de el. Posteriormente huyeron del sitio.

NO DEJES DE LEER AHORA: Detenida mujer de nacionalidad colombiana en Caracas por comercio de psicotrópicos



Estos hechos fueron corroborados por los detectives, quienes realizaron una exhaustiva investigación, que incluyó la revisión de videos virales y entrevistas clave.

Tras determinase su participación, Quiñones fue capturado en el sector Libertador, parroquia y municipio Guacara, dónde se ubicaron partes y piezas de motocicleta, además, fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que posee registros por violencia.

El detenido ha sido puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Carabobo.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: