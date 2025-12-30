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Un hombre involucrado en un homicidio en Caracas fue capturado. El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio a conocer la información, el detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Comisiones de la División de Investigaciones de Homicidios, en la parroquia El Valle, municipio Libertador, Distrito Capital, realizaron la captura de Samuel José Márquez García (28), En San Francisco de Yare estado Miranda.

Otro implicado en el homicidio de Michael Alexander Garnier Montero (28), ocurrido en horas de la madrugada del pasado 29 de septiembre. En el sector San Andrés de la mencionada parroquia.

Hombre involucrado en homicidio en Caracas fue capturado

A través de las investigaciones se pudo conocer que este criminal, junto a cinco personas detenidas previamente, se encontraban en grupo con sus parejas. Ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando Garnier irrespetó a una de las féminas.

Motivo por el cual los victimarios le propinaron una fuerte golpiza utilizando para ello su fuerza física y un segmento de viga; además, le propinaron múltiples heridas con armas blancas, causándole la muerte, dijo el comisario Douglas Rico.

Más del caso

Luego de cometer el homicidio, los victimarios dejaron el cuerpo sin vida en el baño de la vivienda. Al día siguiente, regresaron al lugar con la intención de ocultar el cuerpo, procediendo a desmembrarlo con armas blancas.

Sin embargo, no lograron culminar su objetivo, dejando al occiso en la planta baja del inmueble para luego darse a la fuga. Quedando el caso a disposición del Ministerio Público.

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