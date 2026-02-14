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Un violento episodio familiar conmocionó este viernes al sector Los Haticos, en la parroquia Cristo de Aranza de Maracaibo.

Un hombre, cuya identidad ya ha sido establecida por las autoridades pero aún no se ha revelado públicamente, lanzó a su cuñado desde el segundo piso del edificio Fetrazulia tras una acalorada discusión, para luego huir del lugar.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) a través de sus canales digitales, el incidente se originó a raíz de un conflicto verbal entre la víctima, un hombre de 31 años, y su círculo familiar cercano, conformado por su concubina y sus dos cuñadas.

En medio de la disputa, el cuñado de la víctima intervino de forma violenta, empujándolo al vacío.

Tras el suceso, efectivos del Centro de Coordinación Policial Maracaibo Sur se desplegaron en el sitio. En el procedimiento resultaron aprehendidas las hermanas María García, de 24 años, y Marian García, de 27 años, por su presunta implicación y responsabilidad en los hechos que derivaron en la grave lesión del ciudadano.

Búsqueda

Ambas mujeres fueron puestas a la orden de la Fiscalía 9 del Ministerio Público (MP), organismo que se encargará de las investigaciones pertinentes para determinar el grado de participación de cada una en la riña.

Mientras tanto, las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para dar con el paradero del agresor, quien huyó de la escena del crimen a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

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