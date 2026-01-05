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Tras no aceptar el fin de la relación, un hombre asesinó a su expareja sentimental identificada como Carolina Lugo, en el estado Carabobo.

Sobre el hecho se conoció que la víctima se encontraba en una celebración el 1 de enero, por la llegada del 2026, cuando todo terminó en tragedia en el sector La Charneca, municipio Valencia.

Según fuentes policiales, la fallecida quien residía en la comunidad de Boca de Río, sostuvo una acalorada discusión motivada por la negativa del agresor a aceptar el fin de la relación sentimental, cuando en medio de la disputa, el sujeto —cuya identidad está siendo investigada por las autoridades— desenfundó un arma blanca y atacó a Lugo, propinándole dos puñaladas. Una de las heridas, localizada en la región abdominal, resultó ser mortal.

Pese a los intentos por auxiliarla, la gravedad de las lesiones segó la vida de la joven de manera casi instantánea.

Hombre le quitó la vida a su expareja en Valencia

El cuerpo de Carolina Lugo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET).

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) iniciaron las pesquisas correspondientes para dar con el paradero del responsable, quien huyó del sitio tras cometer el crimen.

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