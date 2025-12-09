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Un hombre le quitó la vida a su pareja en el estado Táchira y dijo que estaba poseída. El pasado domingo 7 de diciembre de 2025 en horas de la noche, Iván Duque de 53 años de edad estranguló a su pareja y dijo que la había matado para defenderse.

La pareja residía en el sector Campo C en Capacho Nuevo en la calle El Ojito, municipio Independencia en la entidad andina. Los vecinos habían alertado a las autoridades sobre la discusión que tenían el hombre y la mujer en la casa.

Cuando los oficiales llegaron este abrió la puerta y admitió haber asesinado a la mujer de 28 años de nombre Paola Pedraza Narváez por supuestamente tener un demonio dentro. El cadáver de la mujer fue retirado de la casa y llevado a una sede de medicina forense.

Hombre le quitó la vida a su pareja en Táchira y dijo que estaba poseída

No se sabe qué situación se presentó en la pareja para que el hombre reaccionara de esa manera, asesinando a la mujer. El femicidio se suma a los que han ocurrido en el país en lo que va de año.

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Las autoridades detuvieron al sujeto, este quedó a la orden del Ministerio Público. Mientras continúan las averiguaciones sobre el caso, el cual ha sido uno de los más sonados en el occidente del país en las últimas horas.

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