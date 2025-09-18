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Hombre murió ahogado mientras comía en San Félix

By Danny Valdiviezo
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Hombre murió ahogado mientras comía

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Danny Valdiviezo
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Un hombre murió ahogado mientras comía en San Félix, municipio Piar en el estado Bolívar. Job Jeremías Vargas de 44 años estaba comiendo y compartiendo bebidas con un amigo mientras falleció.

El sujeto estaba compartiendo unos bollos con chicharrón pero la comida le ocasionó una obstrucción en las vías respiratorias. La persona que estaba con el trató de aplicar los primeros auxilios.

Hombre murió ahogado mientras comía en San Félix

Pero los esfuerzos ejecutados por el sujeto no pudieron salvarle la vida, falleciendo minutos después. Al lugar llegaron autoridades entre ellos la policía científica para hacer el levantamiento del cadáver.

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El fallecido fue llevado a un centro perteneciente al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Ciudad Guayana. El hecho ha sido uno de los más sonados en el estado Bolívar en las últimas horas.

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