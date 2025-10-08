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Un hombre murió de un infarto en la entrada de la Fundación Mendoza en Valencia en horas de la tarde de ayer martes 7 de octubre de 2025. De acuerdo a las personas que se encontraban en el lugar, el hombre de aproximadamente 50 años llegó a la zona y se sentó.

Luego de unos minutos convulsionó y no volvió a levantarse, enseguida las personas dieron la información a los números de emergencia del estado Carabobo. Al sitio llegaron comisiones de la PNB como del CICPC.

Murió de un infarto en la entrada de la Fundación Mendoza

Para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida, este fue llevado a la morgue del Hospital Central de Valencia. Se pudo conocer mediante los cuerpos de seguridad presente que este murió de un infarto fulminante.

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El cadáver no presentaba ningún signo de violencia, se espera por información de las autoridades acerca de la identificación del hombre. Habitantes del urbanismo dijeron que no era de esa zona de Valencia.

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