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Un accidente de moto en Maracay dejó una persona fallecida, el hecho ocurrió ayer domingo 14 de septiembre de 2025 en horas de la mañana; en la avenida José Casanova Godoy de la “ciudad jardín”.

El sujeto de 28 años quedó identificado como Germán Alberto Duque González. Duque murió luego que su moto derrapara a la altura de la avenida en Base Aragua. Duque se desplazaba en una moto color gris.

Donde presuntamente derrapó con la motocicleta color gris impactando contra en brocal de la acera tras caer al pavimento. Enseguida el hecho fue reportado a los números de emergencia de Maracay, estado Aragua.

Accidente de moto en Maracay

Al sitio llegó personal de tránsito terrestre para levantar el hecho, al llegar los paramédicos el hombre no presentaba signos vitales. Duque González vivía en la urbanización La Morita, familiares y amigos lamentaron el hecho.

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Este accidente de tránsito se suma a los ocurridos en el estado Aragua, específicamente en la “ciudad jardín” en lo que va de año. Se hace el llamado a conducir con mucha prudencia cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

Si vas en motocicleta, lleva el casco, transita a una velocidad moderada, por un solo canal.

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