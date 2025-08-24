Compartir

Un hombre murió en Guanare al saltar del cuarto piso del Hospital Miguel Oraá, el hecho ocurrió en la madrugada de ayer 23 de agosto de 2025. El sujeto estaba bajo la custodia del Departamento de Protección Social del centro de salud.

El hombre que perdió la vida quedó identificado como Richard Humberto Montalbán Terán de 57 años de edad. Este se lanzó por una ventana cayendo sobre el techo de la parte baja del Hospital.

Hombre murió en Guanare

Era originario del barrio Guaicaipuro de la capital portuguesa, al sitio se presentaron funcionarios de Protección Civil quienes recuperaron el cadáver. Y lo llevaron hasta la morgue del centro asistencial.

Montalbán Terán se le permitía hospedarse en el Hospital, pasar la noche en el lugar. Ya que había indicado presunto maltrato familiar. Las autoridades están evaluando el caso ocurrido en la madrugada de ayer.

