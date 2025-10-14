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Un hombre murió tras ser impactado por un rayo en la vía a Aroa-Duaca en el sector Charco azul de San José en el municipio Bolívar de Yaracuy. El fallecido quedó identificado como Manaure José Arriechi Giménez de 34 años de edad.

Este se encontraba a las afueras de su vivienda en el sector cuando en medio de un aguacero un rayo cayó en el lugar dejándolo sin vida. El hecho ocurrió el sábado en horas de la noche en el municipio Bolívar.

Hombre murió tras ser impactado por un rayo

Al lugar acudieron funcionarios del CICPC para hacer el levantamiento del cadáver y el traslado a una sede de medicina forense. Las muertes por impactos de un rayo en el país han crecido en lo que va de año.

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Estos casos se han conocido en los estados Anzoátegui, en Lechería como en el estado Bolívar y un caso en el llano venezolano.

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