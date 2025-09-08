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Un hombre orinó en una vía pública en Los Teques y tuvo que ponerse a limpiar el espacio. El sujeto llegó al lugar, el cual está escondido en una de las avenidas de la capital mirandina, y se dispuso a orinar en el lugar.

Pero fue capturado “infraganti” cuando estaba en el momento, un llamado de las autoridades hizo que este se subiera el cierre y dejara de orinar. Fue cuando apareció un tobo con agua, una escoba y desinfectante para limpiar el espacio.

La información la dio a conocer el comisario de la Policía Municipal de Guaicaipuro, Carlos Andrade. De esta manera, se hace una campaña para evitar precisamente que dichos espacios sean utilizados como baños públicos.

“Las buenas costumbres son la base de nuestra educación, inculcadas desde el hogar. Sin embargo, cuando alguien olvida el respeto y realiza actos indebidos en la vía pública; es nuestro deber como garantes del orden, hacer cumplir las normas y proteger los derechos de todos”, dijo el titular de la policía de Guacaipuro.

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Hombre orinó en una vía pública en Los Teques

“Los invitamos a sumarse al cumplimiento de las leyes y a juntos garantizar la transformación integral de nuestra ciudad”, dijo Andrade en sus redes sociales. La medida fue aplaudida por los mirandinos y por otros usuarios de Instagram.

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Como hacemos un llamado a los ciudadanos a evitar este tipo de acciones. En primer lugar el mal olor que queda en el lugar, por la calle siempre pasan niños como mujeres. Seamos buenos ciudadanos.

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