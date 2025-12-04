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Un hombre pagará 23 años de prisión por cometer un homicidio en Maturín. Producto de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado Andrés Alejandro Galantón a cumplir 23 años de prisión.

Por su responsabilidad en el homicidio de Jesús Eduardo Sánchez Lugo. Por este caso, fueron condenados previamente Diovel Castro Cortés y Alexander Villarroel Cortéz a 13 años y cuatro meses de prisión por su vinculación con el hecho.

Tal homicidio ocurrió el 8 de mayo de 2023 en el sector Barrio Soberano de la parroquia Los Godos; en Maturín, capital del estado Monagas. De acuerdo con la investigación, durante la referida fecha Sánchez Lugo se encontraba en compañía de sus padres y su hermana.

Hombre pagará 23 años de prisión por cometer un homicidio en Maturín

En una residencia ubicada en la mencionada zona cuando llegaron al lugar Castro Cortés, Villarroel Cortéz y Galantón; quienes exigían la presencia de la víctima fuera del inmueble debido a que tenían problemas con él.

Esta situación generó la salida del progenitor de la víctima y una discusión en la que resultó herido por Villarroel en una de sus manos con un arma blanca. Al ver lo ocurrido, la hermana del ahora occiso también acudió al lugar y sufrió una herida leve en una mano.

Al ver que Sánchez Lugo no salió de la vivienda, Castro Cortéz sacó un arma de fuego y la metió por una de las ventanas para disparar a Sánchez Lugo en el tórax. Tras lo ocurrido, los tres victimarios huyeron del lugar. Mientras tanto, el herido de bala fue trasladado al Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar en Maturín; donde ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con la autopsia hecha por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, se determinó que Sánchez Lugo falleció producto de shock hipovolémico hemorrágico.

Las experticias

Producto de las experticias ejecutadas por el CICPC bajo coordinación del órgano garante de la legalidad en el país; Galantón resultó aprehendido el 12 de mayo de 2023 en Maturín en respuesta a una orden de aprehensión emanada en su contra.

Asimismo, Castro Cortés y Villarroel Cortéz fueron aprehendidos el 2 de junio del mismo año para ser dejados a disposición del Ministerio Público. En el juicio, la Fiscalía 16º de Monagas ratificó la acusación en contra de Galantón por la comisión de homicidio calificado.

Una vez que la representación evacuó los medios de prueba concernientes al caso, el Tribunal 3º de Juicio en esa entidad oriental dictó la referida condena en contra del acusado. Y fijó su reclusión en el Internado Judicial de Monagas; también conocida como “La Pica” y ubicada en Maturín.

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