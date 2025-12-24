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Hombre pagará condena en Carabobo por homicidio y robo

By Redacción Carabobo
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Hombre pagará condena en Carabobo

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
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Un hombre pagará condena en Carabobo por homicidio, así lo dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. El Fiscal informó que el Ministerio Público del estado Carabobo logró sentencia de 19 años de prisión.

En contra del sujeto Franklin Ayala, por los delitos de homicidio calificado cometido con alevosía en la ejecución de un robo y agavillamiento. Dicho delincuente golpeó con un objeto contundente a la víctima.

Hombre pagará condena en Carabobo por homicidio y robo

Hasta ocasionarle la muerte, para posteriormente despojarlo de su vehículo; además, procedió a enterrarlo en una fosa frente a su vivienda.

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SourceMinisterio Público
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