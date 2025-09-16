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Por tráfico de drogas en Táchira un sujeto recibió la condena por parte de las autoridades venezolanas. Así lo anunció el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en las redes sociales del Ministerio Público.

Indicó el titular de la Fiscalía venezolana que Luis Yendez pagará un total de 18 años y 8 meses de prisión. Por los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Pagará esta pena por tráfico de drogas en Táchira

Como por asociación para delinquir, estará internado en una prisión en la entidad occidental para cumplir su condena. Las autoridades venezolanas siguen trabajando contra el flagelo de las drogas.

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En los últimos meses, las autoridades han interceptado grandes cargamentos de droga. Sobre todo en las costas venezolanas.

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