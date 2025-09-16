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Hombre pagará esta pena por tráfico de drogas en Táchira

By Redacción Noticias24Carabobo
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tráfico de drogas en Táchira

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Por tráfico de drogas en Táchira un sujeto recibió la condena por parte de las autoridades venezolanas. Así lo anunció el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en las redes sociales del Ministerio Público.

Indicó el titular de la Fiscalía venezolana que Luis Yendez pagará un total de 18 años y 8 meses de prisión. Por los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Pagará esta pena por tráfico de drogas en Táchira

Como por asociación para delinquir, estará internado en una prisión en la entidad occidental para cumplir su condena. Las autoridades venezolanas siguen trabajando contra el flagelo de las drogas.

NO DEJE DE LEER AHORA: Niño murió ahogado en Coro, estado Falcón en el Malecón de Caujarao

En los últimos meses, las autoridades han interceptado grandes cargamentos de droga. Sobre todo en las costas venezolanas.

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