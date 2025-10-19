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Un hombre perdió la vida en un incendio de una vivienda en Baruta, ayer sábado 18 de octubre de 2025. El hecho lo informó el General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios en sus redes sociales.

El incendio se presentó en el municipio Baruta, Lomas de la Trinidad, adyacente al Saime. El mismo se generó en una vivienda multifamiliar de dos niveles positivos afectando el área de la biblioteca y 2 Habitaciones.

Hombre perdió la vida en incendio de una vivienda en Baruta

Resultando de este suceso una persona adulta de sexo masculino sin signos vitales Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas realizaron labores de extinción de las llamas y refrescamiento para evitar la propagación a zonas aledañas.

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Cabe destacar que fue necesario la activación del investigador de guardia, dijo Palacios. Los habitantes del la urbanización Lomas de la Trinidad lamentaron el hecho.

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