Compartir

Un hombre perdió la vida en Los Guayos luego de caer de un cuarto piso, cuando estaba instalando un aire acondicionado. La información la dio a conocer el Cuerpo de Bomberos del municipio Los Guayos.

En horas de la mañana de este domingo 1º de febrero de 2026, Bomberos Los Guayos y paramédicos atendieron un lamentable suceso en el sector La Obra. Se trató de la caída de altura de un ciudadano de 57 años desde el piso 4.

Mientras realizaba labores de instalación de un aire acondicionado. Al arribar las comisiones de Bomberos Los Guayos y paramédicos de Semgua, se realizó la evaluación primaria, confirmando que el ciudadano se encontraba sin signos vitales.

Hombre perdió la vida en Los Guayos luego de caer de un cuarto piso

En el lugar estuvieron presentes, Bomberos de Los Guayos, eje de investigaciones del CICPC, Policía Municipal de Los Guayos, Sistema Integrado del estado Carabobo, Policía de Carabobo y Sistema de Emergencias Semgua.

NO DEJES DE LEER AHORA: Sujeto que asesinó a su hermano en Carabobo será imputado por el Ministerio Público

Se pudo conocer que el procedimiento quedó a cargo de las autoridades correspondientes para las investigaciones de rigor.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas