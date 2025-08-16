sábado, agosto 16, 2025
Hombre pierde una pierna al colisionar contra la defensa en la ARC

By Redacción Noticias24Carabobo
Hombre pierde pierna colisionar ARC

La noche del jueves, 14 de agosto, un hombre sufrió la amputación traumática de una pierna al colisionar contra la defensa en la Autopista Regional del Centro (ARC).

Los Bomberos de Caracas atendieron esta emergencia en el kilómetro 2 de la mencionada vía, en el sentido Maracay.

Hombre pierde una pierna al colisionar en la ARC

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que el hombre tiene aproximadamente 32 años, pero no precisó su identidad ni el tipo de vehículo en el que se desplazaba.

«En el lugar un masculino de aproximadamente 32 años de edad el mismo colisionó contra un objeto fijo (defensa) presentando amputación traumática en la extremidad inferior izquierda a nivel del tercio distal (fémur)», indicó Palacios.

Bomberos de la brigada motorizada, así como personal paramédico de vías rápidas, le brindaron al hombre la debida atención prehospitalaria, para luego trasladarlo a un centro de salud a bordo de una ambulancia de vías rápidas.

