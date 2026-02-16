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Un hombre que asesinó a su padre a golpes en Táchira fue capturado por las autoridades de esa entidad. Como Víctor Guerrero de 72 años de edad quedó identificado el hombre que murió el sábado 14 de febrero.

El hecho ocurrió en el sector La Laja en Capacho, en la entidad andina, R. Guerrero de 49 años de edad, comenzó a discutir con su padre y luego de esto a golpearlo hasta dejarlo sin signos vitales.

Hombre que asesinó a su padre a golpes en Táchira fue capturado

Los familiares del septuagenario lo encontraron sin vida en la vivienda, mientras que el hijo había huido del lugar. Ayer domingo 15 de febrero el autor del abominable hecho fue capturado por las autoridades.

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Los vecinos dijeron que tanto el padre como el hijo tenían problemas de convivencia. A la casa llegaron funcionarios del CICPC para realizar el levantamiento del hecho. Además de iniciar las averiguaciones del caso.

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