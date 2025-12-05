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El hombre que asesinó a su pareja en Flor Amarillo en Valencia estado Carabobo pagará 30 años de prisión; dijo el Fiscal General de la República, Tarek William Saab la noche del jueves 4 de diciembre. Ronald Alfredo Gamboa asesinó a su mujer en julio de 2022.

Gamboa le quitó la vida a Merly Yosmary García Herrera de 29 años. En el mes de julio de 2022 García fue hallada sin vida en el interior de su vivienda ubicada en la Urbanización Calicanto Residencias La Ensenada, parroquia Rafael Urdaneta; presentando una herida producida por arma de fuego.

El sujeto disparó a su pareja en el abdomen cegándole la vida, esto luego de una discusión por celos. Gamboa estaba señalado de los delitos de femicidio agravado además de uso indebido de arma orgánica, estando bajo los efectos del alcohol.

Hombre que asesinó a su pareja en Flor Amarillo

Cabe destacar que Gamboa en ese tiempo, luego del crimen cometido fue capturado en San Carlos estado Cojedes. Este se dirigía al estado Táchira para huir a Colombia, pero fue capturado en ese tiempo.

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Ronald Alfredo había quedado a disposición del Ministerio Público. El femicidio de la mujer de apenas 29 años fue uno de los más sonados hace tres años y medio en la conocida urbanización de Flor Amarillo.

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