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Harold Wayne Nichols, fue el hombre que asesinó a una estudiante en 1988 y esta semana falleció por la pena de muerte en Tennessee. En el año 1990, Nichols estuvo señalado del abominable caso cometido en 1988.

La joven Karen Pulley estaba estudiando en la Universidad Estatal de Chattanooga. Era alegre, estudiosa, sonriente hasta que Wayne Nichols entró a la fuerza a su casa. No conforme con entrar a la misma abusó sexualmente de Karen.

Pulley fue asesinada por Wayne, este parecía no importar lo que había hecho. Era una noche de 1988 cuando el sujeto abusó de la estudiante. La dejó sin vida en el lugar pero todo el mundo lo había descubierto.

El triste hecho

El 30 de septiembre de 1988, el hombre entró a la habitación y arrancó la ropa a la joven de 21 años. Este tenía un pedazo de madera en las manos con la cual golpeó a la estudiante hasta dejarla inconsciente.

Karen fue abusada en la habitación que compartía con unas amigas en la zona de Brainers en Chattanooga. Luego del abuso, Wayne se fue, pensó que la joven había muerto pero aun tenía signos vitales, falleciendo un día después en el hospital.

Tres meses después del hecho y luego de fuertes interrogatorios al hombre este confesó haber cometido el crimen. El cual sigue siendo uno de los más dantescos cometidos en esa zona de Estados Unidos.

Hombre que asesinó a una estudiante en 1988 fue ejecutado

El hombre dijo que de no haber sido atrapado habría abusado de más mujeres, se le vio una mirada de arrepentimiento. La familia de Karen había quedado enmudecida y destruida en Tennessee.

Todo parecía irreal y hasta una pesadilla, antes de morir estuvo con él, un consejero espiritual. Además de eso admitió haber abusado de otras estudiantes de la casa de estudios de Chattanooga, las cuales nunca lo denunciaron.

En el año 90 luego de los abogados acusadores hundieran al hombre seguía la herida abierta. La justicia lo condenó a pena de muerte, la cual se cumplió esta semana y donde su caso quedaba cerrado.

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El prisionero había solicitado que se le levantara la pena, como también lo hicieron sus abogados. Pero el llamado fue desestimado por las autoridades y este falleció por la pena de muerte ante la mirada de los familiares de joven.

Pidió perdón

Antes de morir, el hombre dijo “A las personas a las que les causé daño, lo lamento”, dijo frente a los familiares de la mujer. Como de las autoridades de Tennessee quienes por años siempre lo interrogaron.

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