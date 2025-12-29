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El hombre que asesinó al vigilante en Valera está privado de libertad, así lo ratificó el Tribunal Tercero de Control del estado Trujillo. Ramón Pérez León está detenido y señalado de quitarle la vida al centinela que le pidió que bajara el volumen de la música.

Pérez León fue imputado por el asesinato de Marcos Terán Paredes, quien el 25 de diciembre le tocó la puerta, además de solicitarle por favor que bajara la música. Por este hecho, el hombre asesinó al vigilante.

La jueza de control número 3 habló de los delitos de homicidio calificado con alevosía además de motivos fútiles. Como porte ilícito de arma de fuego además de trato cruel e inhumano contra una persona.

Privado de libertad hombre que asesinó al Vigilante en Valera

Estos delitos están tipificados en el Código Penal Venezolano. Además la Fiscalía Tercera del Ministerio Público acordó la detención de Pérez León. Como la privativa del acusado y se espera una sentencia ajustada.

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El crimen ha sido uno de los más sonados en el país.

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