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Hombre que había asesinado a dos personas en el estado Lara quedó detenido en Ecuador. Duglas Eliéser Quero Ulasio, alias Duggie tenía notificación de Interpol. Este fue detenido en un operativo de seguridad en Azuay, Ecuador.

El hombre estaba oculto en una vivienda en el cantón Sevilla de Oro, las investigaciones policiales estaban en busca de delincuentes organizados; dijo el ministro del interior de ese país, John Reimberg.

Desde noviembre de 2024 tenía la solicitud hecha por las autoridades venezolanas por estar involucrado en el asesinato de dos personas. Quero Ulasio estaba ligado en Ecuador a la banda delictiva Choneros R, los cuales se han visto inmersos en actividades ilícitas.

Entre ellas delitos violentos, además de robos como minería ilegal, entre otros delitos que se mantienen en investigación. Se espera una exhaustiva investigación del entorno que tenía el venezolano en ese país.

Hombre que había asesinado a dos personas en el estado Lara

El sujeto de nacionalidad venezolana había asesinado a dos personas en el estado Lara y había huido del país. Este evadió los procesos legales de salida de Venezuela como de entrada a Ecuador.

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La policía de Ecuador lo trasladó a la capital del país, allí se van a iniciar los trámites correspondientes de su estatus migratorio. Como los procedimientos hechos por la Interpol, además de la expulsión como deportación del país.

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