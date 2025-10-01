Compartir

Un hombre de 50 años roció con gasolina a su pareja y le prendió fuego, cuando esta le manifestó que daba por terminada la relación sentimental que mantenían.

El violento suceso del hombre que prendió fuego a su pareja se registró este domingo en un antiguo galpón que fue acondicionado para convivir, ubicado en el sector Tamarindo, en Aroa, municipio Bolívar del estado Yaracuy.

NO DEJES DE LEER AHORA: Mujer quedó detenida en Petare por trato cruel y abandono



La vivienda se incendiaba, cuando Roxana Parra de 25 años, salió a la calle presentando graves quemaduras en varias partes de su cuerpo después de lo ocurrido con el hombre de 50 años; un mototaxista que pasaba por el lugar la llevó hasta el hospital de Aroa.

Hombre prendió fuego a su pareja

De allí fue trasladada hasta el de San Felipe, desde donde la trasladaron hasta el Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” de Barquisimeto, estado Lara, donde recibe los cuidados pertinentes al accidente en el que un hombre le prendió fuego.

El mismo medio indica que la joven, madre de un niño, se graduó en diciembre de enfermera y forma parte del equipo de salud del hospital de Aroa. Presuntamente en el momento de los hechos, el hombre que la prendió en fuego, se encontraba bajo los efectos del alcohol y antes del violento acto la había amenazado con un cuchillo.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: