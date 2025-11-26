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Hombre quedó detenido al amenazar de muerte a un sujeto con una pistola de juguete

By Redacción Carabobo
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sujeto con una pistola de juguete

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Un hombre quedó detenido al amenazar de muerte a un sujeto con una pistola de juguete en el estado Falcón. El agraviado fue a colocar la denuncia en uno de los comandos de la entidad y explicó donde el agresor se encontraba.

Al llegar la comisión se seguridad, el sujeto se encontraba en la carretera nacional Morón Coro en el sector Las Delicias, municipio José Laurencio Silva. Cuando le hicieron la revisión corporal encontraron el armamento falso.

Quedó detenido al amenazar de muerte a un sujeto con una pistola de juguete

En el cinto del pantalón cargaba la pistola de plástico con la cual había amenazado al otro de muerte. El sujeto que había amenazado quedó a la orden del Ministerio Público y vive en Boca de Aroa.

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