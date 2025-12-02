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Un hombre quedó detenido al sur de Valencia por robo de un celular. La información la dio a conocer la Policía Municipal de la capital carabobeña. El hecho ocurrió en la Av. Sesquicentenaria, parroquia Miguel Peña de Valencia.

Los efectivos policiales, adscritos a la Estación Policial Miguel Peña, lograron la detención del sujeto de 23 años. Quien utilizando sus habilidades y destrezas arrebató de la manos, el teléfono celular de la víctima e intentó huir del lugar.

Hombre quedó detenido al sur de Valencia por robo de un celular

Los funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, desplegados en labores de patrullaje y recorridos preventivos en el sector, fueron alertados y rápidamente dieron con el sujeto. Capturándolo en flagrancia.

Durante la detención, al sujeto se le incautó el equipo móvil de la víctima, además, el detenido fue señalado por los habitantes y los comerciantes como azote de la zona. Dedicado al robo y hurto en locales comerciales de la zona. El caso fue notificado al Ministerio Público (MP) para su debido procesamiento.

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