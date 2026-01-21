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Un hombre quedó detenido en Puerto Cabello por sustraer tres taladros. La información fue suministrada por la Policía Municipal de Puerto Cabello, el sujeto quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Policía Municipal de Puerto cabello, detuvieron a un ciudadano en el sector Sal bahía parroquia Juan José Flores. Tras recuperar, Un (01) Bolso deportivo de color negro contentivo de tres (03) Taladros percutor que había Sido sustraído de un vehículo tipo camión.

Hombre quedó detenido en Puerto Cabello por sustraer tres taladros

En virtud del caso y gracias a la denuncia oportuna de un ciudadano y la rápida acción policial los objetos fueron localizados y colectados como evidencia. Notificando del caso a la fiscalía décima quinta (15) del Ministerio Público.

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