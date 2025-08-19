Compartir

Un hombre quedó detenido por hacer milanesas con papel higiénico, el vendedor identificado como Marcos Rolando Ávila está tras las rejas en Argentina. El hecho ocurrió en la población de Santiago del Estero.

El vendedor ambulante ofrecía un menú variado de milanesas como chorizos, pero su ingrediente principal era el papel higiénico. El sujeto fue detenido luego de las fiestas patronales de la Virgen del Carballo quedó detenido.

Miles de personas estuvieron compartiendo en las fiestas y en el puesto de comida de Marcos. Pero en el puesto la policía y otras autoridades se encargaron de decomisar más de 20 kilos de alimentos los cuales estaban adulterados.

Milanesas con papel higiénico

El puesto quedó clausurado por las autoridades ya que presentaba graves irregularidades de higiene. Los inspectores al parecer recibieron la denuncia y comenzaron las investigaciones del caso.

En las fiestas verificaron que se estaba vendiendo comida en mal estado además de comida la cual no estaba apta para el consumo humano. Los ingredientes que presentaba no eran los mejores.

Las autoridades enseguida tomaron la acción de clausurar el puesto del hombre. Precisamente para evitar intoxicaciones masivas entre los asistentes. El caso fue uno de los más sonados en las fiestas patronales.

Denunciado y detenido

Marcos Rolando Ávila quedó detenido y tendrá que enfrentar una denuncia penal por comercializar dichos alimentos en mal estado. Averiguan si el sujeto no había vendido alimentos en temporadas pasadas.

