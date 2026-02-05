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Hombre quedó lesionado tras sufrir un accidente de moto en la Autopista del Este

By Redacción Carabobo
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accidente de moto en la Autopista del Este

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Un hombre quedó lesionado tras sufrir un accidente de moto en la Autopista del Este. La información la dio a conocer Invialca a través de sus redes sociales. El hecho vial ocurrió hoy jueves 5 de febrero de 2026.

Paramédicos Motorizados de Vías Rápidas brindó atención médica prehospitalaria de manera oportuna a un ciudadano que resultó lesionado tras perder el control de su vehículo tipo moto a la altura del kilómetro 163, de la Autopista del Este, sentido Naguanagua.

Hombre quedó lesionado tras accidente de moto en la Autopista del Este

El hecho vial se reportó específicamente en la rampa de incorporación del Distribuidor Fábrica de Cemento. Al llegar al sitio, los efectivos evaluaron al conductor, quien presentó heridas tras derrapar en el pavimento.

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Debido a la naturaleza de las lesiones, el ciudadano fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado en la unidad de ambulancia Metro 01. Hasta un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

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