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Un hombre salvó a dos menores de edad en el Río Caroní pero murió ahogado. El sujeto de 45 años de edad, en un hecho de valentía pudo mantener a salvo a dos menores que estaban cercanos al terminal de ferrys y chalanas que hay en el río en San Félix.

Alexander de Jesús Idrogo vio a dos niños que estaban en peligro, es por ello que se lanzó a las aguas del río y logró colocarlos a salvo. Pero en el intento de regresar, la corriente del río lo arrastró.

Hombre salvó a dos menores de edad en el Río Caroní

Personas que se encontraban en el terminal acuático enseguida avisaron a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Enseguida estos comenzaron la búsqueda en varias zonas del afluente.

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Luego de varias horas, encontraron el cadáver de Idrogo en una zona peligrosa del río. Las personas que estaban en el lugar lamentaron la muerte del sujeto que salvó a dos menores que estaban en peligro.

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