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Un hombre se ahogó en el Playón de Ocumare en Aragua. Ayer 25 de diciembre en horas del mediodía habían reportado un bañista desaparecido. El suceso ocurrió en el Playón de Ocumare de La Costa .

Kevin Joel Ramos de 29 años de edad desapareció en la playa del municipio Costa de Oro y fue encontrado sin vida en el lugar. El cadáver fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar en Maracay.

Ramos llegó desde el pueblo de Magdaleno a pasar un día diferente en esta Navidad en la costa aragüeña con amigos y familiares.

Hombre se ahogó en el Playón de Ocumare en Aragua y dos fallecidos por inmersión

En el estado Barinas, reportaron otro fallecimiento por inmersión, un hombre de 28 años se estaba bañando en la quebrada del Río Santo Domingo. Este estaba en uno de los pozos profundos y no emergió tiempo después fue encontrado sin vida.

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Mientras que en Guanare un pequeños de dos años de edad se ahogó en una quebrada. Este se encontraba en compañía de su padre, en un descuido el menor se extravió en el agua, el familiar al intentar rescatarlo ya había fallecido.

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