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Buscando dar respuestas a una denuncia, los efectivos del Cuerpo de la Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), materializaron la detención de un hombre que mantuvo en cautiverio a su pareja e intentó abusar sexualmente de su hijastra de cuatro años.

Los hechos ocurrieron, cuando los uniformados recibieron una alerta de la Central de Comunicaciones Ven911, donde informaban sobre un hecho irregular que se venía presentado en una vivienda del sector Altos del Sol Amada, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo. Según la información suministrada por los vecinos, es que desde el interior de una casa, se venían escuchando gritos y ruidos violentos.

Tras conocer de la situación, los funcionarios de inmediato conformaron una comisión que se trasladó hasta el lugar y fueron recibidos por Manuel Jesús Dávila Sánchez, de 24 años de edad. El mismo, una vez se percató de la presencia de la autoridad, tomó una conducta hostil.

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En la cuenta de Instagram, el organismo de seguridad detalló, que justo en ese momento, una mujer de 23 años de edad, salió de una de las habitaciones con una niña de cuatro años en brazos pidiendo auxilio.

De tal manera, que la comisión procedió a poner en resguardo a la infante y a su progenitora, quien dijo que su concubino la mantenía en cautiverio desde hace aproximadamente un mes.

Asimismo, reveló que ambas fueron sometidas por Manuel a violencia física y psicológica, además, que sufrieron amenazas de muerte con un cuchillo y hojillas de afeitar. La victima le relató a las autoridades, que el agresor, también intentó abusar de su hijastra.

Es por ello, que la mujer fue llevada al Ambulatorio Simón Bolívar, donde le diagnosticaron hematomas en el cuerpo, mientras que la pequeña fue atendida en el hospital Materno Infantil de Cuatricentenario, donde fue diagnosticada con hematomas en el rostro y remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses por presunto abuso sexual.

Por su parte, el agresor quedó bajo custodia en el Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste, a disposición de la Fiscalía 2 del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con las investigaciones del caso.

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