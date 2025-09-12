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Una hombre será imputado por el Ministerio Público en Carabobo, por causar un accidente de tránsito en la Autopista Regional del Centro (ARC). La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en sus redes sociales.

El Fiscal Saab informó que el sujeto identificado como Félix Cecilia, será imputado por el delito de Homicidio Intencional a Título de Dolo Eventual.

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Hombre imputado por Ministerio Público en Carabobo

Además, señaló que dicho sujeto en el km 179 de la ARC, de manera irresponsable e imprudente conducía su vehículo bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, ocasionando un accidente de tránsito, dejando a una persona lesionada y dos fallecidas.

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