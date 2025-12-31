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Un hombre simulo suicidio de su pareja y fue descubierto luego de las investigaciones del CICPC. La información la dio a conocer el comisario general de la policía científica, Douglas Rico en sus redes sociales.

En tiempo record y con un amplio trabajo técnico científico realizado por funcionarios de la Delegación Municipal San Fernando. Fue esclarecido el femicidio de Ismeilys Joselyn Álvarez Macea (27), ocurrido en el sector El Bucare II, logrando la detención de su victimario.

El señalado del caso quedó identificado como José Yordani Sánchez Sánchez (29), quién ingresó a la vivienda de la víctima. Donde sostienen una discusión motivado a los constantes celos que tenía.

Escalando la discusión a ataques violentos por parte del hombre, quien sometió a Ismeilys, causándole la muerte mediante el estrangulamiento. Para luego atar a su cuello una sábana, con la finalidad de simular que esta se había quitado la vida.

Hombre simuló suicidio de su pareja

El hombre tras cometer el femicidio huyó de la vivienda por un orificio, realizado entre el suelo y la pared de la residencia, siendo avistado por el padrastro de la víctima. Quién le hace un llamado; sin embargo, el femicida a fin de evitar ser perseguido le arrojó una piedra y lo lesionó.

Sánchez fue detenido tras una minuciosa búsqueda en las adyacencias del sitio del suceso y quedó a la orden del Ministerio Público.

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