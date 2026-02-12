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Un hombre solicitado por homicidio en Caracas quedó detenido por el CICPC. La información fue suministrada por el comisario general de la policía científica, Douglas Rico. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Suroeste, realizaron la aprehensión de Yirbbi Alejandro Mantilla (33), en Los Cangilones. Sector Santa Isabel, parroquia La Vega, municipio Libertador, Caracas, por encontrarse solicitado.

Hombre solicitado por homicidio en Caracas quedó detenido

Las comisiones policiales, se encontraban realizando labores de investigación en la dirección en mención, cuando avistaron a Mantilla. Quien al ser verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojó que se encuentra solicitado.

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Mantilla está solicitado por el Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal de Barlovento, estado Miranda, por homicidio intencional. Y otra por el Juzgado Segundo de Control Sección Responsables de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no indica delito.

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