Un hombre solicitado por la justicia fue capturado en Guacara. La información la dio a conocer la Policía Municipal de Guacara en sus redes sociales ayer 14 de octubre de 2025. El sujeto quedó a la orden de las instancias requeridas.
Durante labores de verificación de ciudadanos y vehículos a través del sistema SIIPOL, en el sector La Goajira, fue aprehendido el ciudadano Jhoel Eduardo Viloria Barrera. Al ser verificado, en el sistema arrojó una orden de aprehensión.
Hombre solicitado por la justicia fue capturado en Guacara
Emanada del Juzgado Undécimo de Control del Estado Carabobo, por el delito de homicidio calificado en grado de autor por motivos fútiles e innobles. El ciudadano detenido fue notificado y puesto a la orden del Fiscal N° 34 del Ministerio Público.
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