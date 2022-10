Compartir

No se había bañado en décadas y llegó a 94 años, era conocido como el hombre más sucio del mundo. El martes de esta semana el fallecimiento del iraní Amou Haji se hizo viral esta semana por no asearse durante años.

Desde los 40 años el hombre decidió no gastar agua y vivir su vida de esa manera. Vivía en una provincia conocida como Fars al sur de Irán y no se bañaba por miedo a enfermarse. Desde allí se quedó soltero pero llevaba su vida normal.

Destacó en vida que tuvo contratiempos emocionales en su juventud y desde allí comenzó a aislarse. Odiaba la idea de estar bajo el agua y asearse con jabón, es por ello que prefirió quedarse de esa manera.

El cuerpo lo tenía completamente lleno de hollín pero llevaba una vida aislada y sorprendió a llegar a tantos años. Un médico lo había evaluado y pensó que el mismo podía tener varias enfermedades.

El hombre más sucio del mundo

Pero no fue así, el organismo de Haji no presentaba infecciones como tampoco alguna enfermedad por no bañarse.

