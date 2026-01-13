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Dos personas perdieron la vida durante un incendio ocurrido en una vivienda, ubicada en la calle 82 barrio Cassiano Lossada I del estado Zulia.

La madrugada de este lunes 12 de enero, un hombre llegó a la vivienda bajo los efectos del alcohol, por lo que una vez en el sitio sostuvo una disputa con su pareja sentimental.

Durante el altercado y en presencia de su hija, el agresor procedió a incendiar el inmueble. El acto provocó la rápida propagación de las llamas y generó escenas de caos y desesperación en la comunidad, quienes de inmediato notificaron a las autoridades, mientras intentaban auxiliar a los miembros de esta familia.

La magnitud del incendio complicó cualquier intento de salvamento inmediato, dejando como resultado una escena dramática y conmocionante para los vecinos, debido a que el sujeto en compañía de su hija murieron en el sitio.

Por su parte, la mujer logró ser rescatada con vida y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. Actualmente se encuentra bajo estricta observación médica debido a las graves quemaduras que sufrió durante el siniestro.

Se conoció que cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, gran parte de la vivienda ya había sido consumida.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos y de otros organismos de seguridad acordonaron la zona y comenzaron las investigaciones correspondientes.

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