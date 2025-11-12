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Un homicida fue capturado por el CICPC en La Guaira, informó el comisario general de la policía científica Douglas Rico. El sujeto de 48 años estaba solicitado y será entregado a las instancias requeridas.

Silvio Henger Infante Díaz (48), fue capturado en la avenida Carlos Soublette, parroquia La Guaira, municipio Vargas, estado La Guaira. Quien se encontraba solicitado por homicidio calificado con alevosía.

Homicida fue capturado por el CICPC en La Guaira

Tras su detención, los pesquisas de la Delegación Municipal La Guaira verificaron su documentación ante el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), motivo por el cual se conoció que presentaba una solicitud.

Por el Tribunal Quinto de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control del estado La Guaira. Y, además, poseía dos registros por consumo de sustancias psicotrópicas y robo de vehículo.

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Siendo puesto de inmediato a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal.

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