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Capturados cuatro hombres por el homicidio del comerciante asiático Chen Tianwen en Carabobo. Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de los Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Tocuyito, lograron la aprehensión de cuatro hombres implicados en el homicidio del comerciante asiático Chen Tianwen (35), asesinado el pasado 21 de agosto en el Mercado Mayorista, parroquia Tocuyito, estado Carabobo.

Como Maikol Obrayan Hernández Primera (29), apodado Cara de Pollo; Ángel Jesús Hernández Pineda (27), apodado Coco; Miguel Ángel Méndez Quiñones (31) y Javier Leonardo Valencillo Dávila (32), apodado El San Andrea, quedaron identificados los homicidas detenidos en los municipios Valencia y Libertador, estado Carabobo.

Homicidio del comerciante asiático Chen Tianwen

Las experticias técnico científicas permitieron establecer que Miguel Méndez, quien trabajaba como carretillero en el mercado, vigiló a la víctima junto a Maikol y Ángel Hernández, y al momento en el que iba a realizar una compra mayorista para su negocio con un trabajador, lo despojan del dinero e intentan huir, la víctima al ver la acción los persiguió para recuperar el dinero y recibió un disparo en el pecho con un arma de fuego facilitada por Javier Valencillo.

Durante las pesquisas se conoció que alias Cara de Pollo, tenía dos registros policiales por homicidio calificado; alias Coco, por hurto genérico y Miguel Méndez, por robo genérico.

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Como parte del procedimiento, se lograron recuperar parte del dinero y una motocicleta Honda CGL125, año 2007 (donde huyeron los detenidos); asimismo, se incautó un arma de fuego, cinco municiones y dos teléfonos, puestos a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del estado Carabobo.

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