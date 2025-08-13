Compartir

¡Multimax La Candelaria renueva sus espacios con HONOR! La tienda multimarca más grande de Venezuela anuncia la apertura de su nueva zona de experiencia HONOR en su sede Sambil La Candelaria este jueves 14 de agosto, trayendo las últimas innovaciones de esta marca tecnológica líder en el mundo.

La cita tendrá lugar en la tienda, ubicada en Centro Comercial Sambil La Candelaria, nivel Paseo, Av. Este, a partir de las 9:00 a.m., donde podrás descubrir la más reciente gama de smartphones, wearables, tablets y accesorios de HONOR a precios especiales por la inauguración de este nuevo destino en Multimax.

“En MultiMax, seguimos apostando por acercar las mejores del mundo a nuestra gente en todo el país, y con HONOR nos acercamos cada vez más a ese objetivo, ofreciendo un nuevo espacio dedicado en la ciudad de Caracas para que los venezolanos puedan vivir la experiencia completa, probar los dispositivos y llevárselos a casa a precios incomparables” expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de la multimarca y presidente de CLX Group.

La nueva zona de experiencia HONOR llega a Multimax Sambil La Candelaria tras la apertura de la primera exhibición de HONOR en la multimarca, misma que tuvo lugar el pasado jueves 3 de julio en la sede Los Cortijos. En este sentido, el empresario Nasar Dagga afirmó que muy pronto, más de estos espacios se sumarán en distintas sucursales en todo el territorio nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HONOR STORE (@honorstore.ve)

Para más información sobre dispositivos HONOR a precios especiales, visita la cuenta de Instagram @honorstore.ve, donde podrás encontrar la mejor tecnología de la marca. También, no olvides entrar al portal web de MultiMax, www.multimax.com.ve, así como sus redes sociales, @multimax en Facebook e Instagram, donde podrás encontrar todas las sorpresas que la multimarca líder en el país tiene preparadas para ti.

¡Vive una experiencia de HONOR en La Candelaria!

¡Prepárate para vivir un día increíble en el nuevo espacio HONOR Store de Multimax Sambil La Candelaria! Interactúa directamente con la mejor tecnología de HONOR y descubre sus funciones avanzadas en la zona de experiencia, y cuando te hayas enamorado del dispositivo de tus sueños, aprovecha los increíbles precios de apertura para llevártelo a casa ¡incluso por cuotas y sin intereses con CrediMax!

Entre los modelos disponibles, encontrarás la increíble serie HONOR X, equipos confiables con una excelente relación potencia-precio, la serie HONOR 200 con capacidades fotográficas de alta resolución potenciadas por inteligencia artificial, y la gama premium HONOR Magic, para quienes buscan lo mejor en rendimiento y diseño en un dispositivo creado para resistir.

Entre sorpresas preparadas para la inauguración de HONOR Store en Multimax, no te pierdas la visita de José Andrés Padrón y Diana Silva a la sucursal Sambil La Candelaria, quienes repartirán sonrisas y compartirán momentos especiales con los visitantes de la sucursal de la mano de increíbles invitados sorpresa para vivir una jornada de otro nivel.

“Este es el momento perfecto para descubrir la innovación de HONOR y llevarse un celular increíble al mejor precio. Visítanos a partir de este jueves en el Sambil La Candelaria, el nuevo lugar donde podrás conectar con esta marca y encontrar todo lo que te gusta en 1 solo lugar”, expresó el empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga.

Recuerda que, para poder adquirir tus productos favoritos con CrediMax, el sistema de financiamiento exclusivo para miembros PriorityMax, debes estar libre de deudas. Revisa el estado de tu deuda y tu categoría a través de la app PriorityMax, disponible en Google Play y Apple Store.

Sobre HONOR

Desde el año 2013, HONOR se ha comprometido con elevar la forma de vivir de las personas a través de sus dispositivos inteligentes, creando productos bajo el enfoque estratégico de la innovación, calidad y servicio. Gracias a sus altos estándares a la vanguardia tecnológica, este gigante obtuvo 45 premios de los medios de comunicación en la Mobile World Congress 2024, además de 39 Media Awards durante el IFA Berlín 2024, demostrando su liderazgo mundial en materia de teléfonos plegables, tecnología IA y más.

Para más información, visita las redes de @honorstore.ve para descubrir lo último en productos HONOR. Para conocer más sobre Multimax, entra al portal web oficial www.multimax.com.ve, donde día a día se publica la información más actualizada sobre los eventos e inauguraciones. Asimismo, encuéntranos en redes sociales como @multimax, en Facebook e Instagram.

Suscríbete a PriorityMax y disfruta sus beneficios

Si deseas pertenecer a nuestro club, puedes hacerlo de forma presencial cualquier día de la semana visitando nuestras tiendas en todo el país. Solicita tu inscripción en caja y en pocos minutos, ya serás parte de este club exclusivo en Venezuela.

También puedes descargar la app PriorityMax para agilizar tu proceso de inscripción, seleccionando el botón “Regístrate ahora” que se encuentra en la pantalla de inicio. Sigue las instrucciones expuestas en la aplicación y, una vez finalizado el proceso, acude a tu sede Multimax más cercana para recibir tu credencial.

Desde el primer momento de todos los beneficios que llegan con tu membresía, como acceso anticipado a las tiendas durante las jornadas de precios especiales y eventos de la multimarca, CrediMax todos los días, sorteos exclusivos, un sistema de puntos a través de la app PriorityMax, caja rápida para compras más fáciles y más.