¡Se acabó la espera! José Altuve debuta con los Astros y vuelve a pisar los terrenos de juego en las Grandes Ligas.

“El pequeño gigante de Venezuela” se recuperó de una lesión en su pulgar izquierdo provocada por un pelotazo en el Clásico Mundial de Beisbol.

Los Astros de Houston respiran y sonríen para ver regresar al infielder criollo en la noche de este viernes ante los Atléticos de Oakland.

Jose Altuve will make his season debut tonight at @MinuteMaidPark.

🎟️: https://t.co/JKVVoyRky2 pic.twitter.com/ofVDjUiLUF

— Houston Astros (@astros) May 19, 2023