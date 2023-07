Compartir

El Horóscopo del 17 de julio nos habla de lo que le depara a los signos del zodiaco esta semana que va desde hoy hasta el próximo domingo 23. Además de eso tu número de la suerte, como el color que debes vestirte al menos un día a la semana.

Aries, semana que debes de pensar en innovar nada de encerrarte de nuevo en el pasado. En las últimas semanas has estado pensando que hacer, fija tu mente en metas claras y veras los resultados. Número de la suerte 77, color azul rey.

Leo, a cuidar la salud, ve poco a poco, cuidado con resfríos, cambios de temperatura además de calor y aire acondicionado. Por el contrario, toma jugo de naranja, come rodajas de piña y adelante siempre. Número de la suerte 64, color marrón.

Sagitario, no te encierres en lo negativo, busca el positivismo y trata de salir adelante. Es uno de los males modernos ese encerramiento en el pasado. Adelante Sagitarianos, conquisten el mundo que para eso nacieron. Número 12, color: blanco.

Horóscopo del 17 de julio de 2023

Tauro, es hora de las luchas, de proyectos fijos creados para triunfar, saca lo mejor de ti y emprende. Fija tus ideas y veras las ganancias a futuro, es el momento de triunfar no veas a la competencia, ve tus triunfos. Número de la suerte: 62, color amarillo.

Virgo, sientes dolencias en el cuerpo, pero es el momento de hacer cambios, el cabello, la ropa, la sonrisa. Has ejercicios, baila, sonríe y se alegre al mil por ciento. Es hora de cambios profundos. Número para hoy: 99, color naranja.

Capricornio: situación de nervios en el transporte público, o en tu carro, mira siempre tus cosas y mantenlas a la vista. Tu puedes contra todo, y saldrás como siempre airoso de lo que te viene. Número para 55, color morado.

Signos de aire

Géminis, cuidado con lo que comes, siempre ingiere los alimentos con moderación. No mires a los lados y deja las críticas destructivas para esta semana. Triunfa tu y no mires a los demás ve por más triunfos. Número de la suerte: 04, color: Púrpura.

Libra: detente un poco, siempre mira a los lados, pero has las cosas pensando en que podrás triunfar. Nada cae del cielo, es por eso que si quieres las cosas tienes que trabajarlas, soñarlas y tenerlas, sobre todo piensa en el logro. Número: 22, color: vístete de negro a partir del martes.

Acuario, planea viajes cortos, es hora de que te des un tiempo para las cosas y puedes tener un respiro. Cuidado con el exceso de trabajo, además de las cosas que quieres pero te quitan energía. Número de la suerte: 35, color azul marino.

Elementos de agua:

Cáncer, es momento de que ordenes las cosas de la casa, has pasado gran parte de estos meses planeando un cambio, pues este ha llegado. Fija metas, triunfos y ganancias. Cuidado con el dinero esta semana. Número de la suerte 72, color: verde claro.

Escorpio, busca esta semana un dinero extra, probables trabajos extras así que pendiente. Hay que buscar el dinero con esfuerzo y trabajo. Es hora de que pienses en tu talento y el trabajo es lo que se dará lo mejor. Número 92, color: naranja y verde.

Piscis, coloca los pies sobre la tierra y vive siempre con la verdad, nada de mentiras, por el contrario lo mejor está dentro de ti es hora de dejarlo salir. Has ejercicios y busca lo mejor para ti. Número para esta semana 63, color azul marino.

