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Con el objetivo de ofrecer un espacio de unión y celebrar el inicio de la temporada decembrina el Hotel Lidotel Valencia, dio la bienvenida oficial a la Navidad este martes, con un encendido de árbol y buena música en compañía de invitados especiales, aliados y representantes de diferentes sectores.

La velada que contó con la animación de los periodistas María Antonieta Marco y Víctor Joya, inició a las 6:00 de la tarde con la presentación de la Fundación Addagio, una escuela de música fundada en 2011, la cual animó el ambiente con una parranda alegre y cálida para todos los asistentes.

Posteriormente, el padre Orlando Rojas, de la parroquia Jesús de Nazareth, dio una bendición especial al hotel e invitados. Después, hizo su aparición Santa Claus, acompañado de la niña Cascanueces con una «L» luminosa, representativa de la cadena Lidotel, la cual se colocó en el árbol como acto simbólico central.

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Hotel Lidotel Valencia da bienvenida a la Navidad

Al respecto, el gerente general del hotel Lidotel Valencia, Esteban Naranjo Fierro, manifestó su satisfacción por la convocatoria, donde se contó con la asistencia de aproximadamente 200 personas que compartieron «unos momentos muy bonitos, muy cálidos, más allá de ese calor caribeño».

En relación a la agenda futura, Naranjo adelantó que se preparan para las próximas seis semanas del año y que contarán con la presentación de Diana Chong con «Mujer 2.0», eventos infantiles, cena bailable y la fiesta de fin de año. Para el primer trimestre del 2026, tienen diseñados planes promocionales de Reyes Magos, Carnaval y el Día de los Enamorados.

Durante el evento, estuvo presente el Dr. Giovanni Nani Lozada, rector de la Universidad Arturo Michelena y Manuel Alonso, secretario de Turismo y Desarrollo Integral de la Gobernación de Carabobo. Para mantenerse al día con toda la programación, promociones especiales y los próximos eventos navideños y de fin de año, el público puede seguir la cuenta de Instagram @gtlidotelvalencia.

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